TORINO – La supersfida Juventus-Inter, che si giocherà a porte chiuse per l’emergenza del Coronavirus, potrebbe essere trasmessa, in via del tutto eccezionale, in chiaro. Infatti non è previsto che le partite di Serie A vengano trasmesse in chiaro, solitamente vanno in onda, esclusivamente a pagamento, su Sky Sport o su Dazn.

Juventus-Inter in chiaro su Tv8? Serve l’ok del Governo.

Sky ha proposto di trasmettere questo big match in chiaro, come regalo a tutti i tifosi che non potranno andare allo stadio e che non dispongono di un abbonamento alla piattaforma satellitare. E’ arrivato praticamente subito l’apprezzamento della Figc, che non ha motivo di opporsi a questa decisione in un periodo tanto delicato per il Paese. Adesso manca solamente il sì da parte del Governo.

Ma l’iniziativa di Sky, come scrive gazzetta.it, ha spiazzato innanzitutto la Lega di Serie A, perché la legge non prevede che le partite del campionato di calcio di Serie A vengano trasmesse in chiaro, a meno che non intervengano ragioni superiori, come disposizione per l’ordine pubblico.

Non a caso, il Codacons ha chiesto un intervento ad hoc del Governo che modifichi, temporaneamente, il quadro normativo vigente. Gli altri operatori tv, oltretutto, si sono già fatti sentire – innanzitutto la Rai – candidandosi a trasmettere la partita in chiaro sui propri canali.

E a via Rosellini non hanno alcuna intenzione di creare un incidente diplomatico. Morale della favola: senza un intervento del governo, molto difficilmente Juventus-Inter andrà in onda in chiaro (fonte gazzetta.it).