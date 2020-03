MILANO – Volano stracci tra l’ad dell’Inter Marotta e il presidente della Lega Serie A Dal Pino. Secondo Marotta, il rinvio di Juventus-Inter avrebbe falsato il campionato, Dal Pino ha rispedito al mittente le sue accuse parlando del rifiuto dei nerazzurri a giocare di lunedì. Ma questa proposta di spostare la partita a lunedì è stata vista come una provocazione dalla società nerazzurra.

Come spiega gazzetta.it, l’Inter ha rifiutato di giocare lunedì contro la Juventus per tre motivi: primo perché sarebbe andata contro logica, allarme coronavirus scomparso nel giro di 24 ore, dal “non si gioca domenica” al via libera ai tifosi dopo appena 24 ore. Secondo: perché lo Stadium sarebbe stato aperto ai soli tifosi bianconeri, con le conseguenti polemiche del caso.

Terzo: lo spostamento a lunedì di Juve-Inter avrebbe comportato lo slittamento a giovedì di Juve-Milan di Coppa Italia, nello stesso giorno di Napoli-Inter, con le possibili rimostranze da parte della Rai che del torneo detiene i diritti tv.

Dal Pino: “Il campionato non è falsato, abbiamo proposto di giocare Juventus-Inter di lunedì”.

Riportiamo di seguito, la risposta di Dal Pino a Marotta: “Venerdì l’ad De Siervo e io abbiamo proposto all’Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L’Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato” (fonte La Gazzetta dello Sport).