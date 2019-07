NANCHINO – Juventus e Inter hanno dato spettacolo in Cina in occasione di una partita della International Champions Cup. Nel quartier generale di Suning, è proprio l’Inter a passare in vantaggio dopo appena dieci minuti di gioco con una sfortunata autorete di De Ligt. Nella ripresa, la Juve ha giocato meglio dei nerazzurri e ha pareggiato i conti con un gol su calcio di punizione di Cristiano Ronaldo (decisiva la deviazione della barriera dell’Inter). Ai rigori, ha trionfato la Juve grazie alla parata di Buffon sul calcio di rigore di Borja Valero e alla marcatura decisiva del neo acquisto Demiral. Per Maurizio Sarri si tratta della prima vittoria sulla panchina della Juventus, anche se è arrivata solamente ai rigori, mentre per Antonio Conte è la seconda sconfitta in altrettante partite della International Champions Cup.

Il tabellino della partita.

MARCATORI aut. De Ligt (J) al 10’ p.t.; Ronaldo (J) al 23’ s.t.

SEQUENZA RIGORI: Ranocchia (I) parato, Cancelo (J) gol, Puscas (I) gol, Ronaldo (J) gol, Longo (I) parato, Can (J) gol, Joao Mario (I) gol, Rabiot (J) alto, Barella (I) gol, Bernardeschi (J) traversa, Borja Valero (I) parato, Demiral (J) gol.

JUVENTUS (4-3-3): Szcsesny (dal 1’ s.t. Buffon); Cancelo, Bonucci (dal 24’ s.t. Rugani), De Ligt (dal 1’ s.t. Demiral), De Sciglio; Rabiot, Pjanic (dal 20’ s.t. Can), Matuidi (dal 33’ s.t. Muratore); Bernardeschi, Higuain (dal 1’ st. Mandzukic), Ronaldo. (Pinsoglio, Loria, Di Pardo, Coccolo, Beruatto, Kastanos, Touré, Frederiksen, Pereira, Mavididi). All Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic (dal 1’ s.t. Padelli); D’Ambrosio, De Vrij (dal 43’ s.t. Ranocchia), Skriniar (dal 32’ s.t. Bastoni); Candreva (dal 43’ s.t. Agoumé), Gagliardini (dal 32’ s.t. Barella), Brozovic (dal 32’ s.t. Joao Mario), Sensi (dal 32’ s.t. Borja Valero), Dalbert; Esposito (dal 32’ s.t. Longo), Perisic (dal 32’ s.t. Puscas). (Berni, Ntube, Pirola, Colidio, Vergani). All. Conte.

ARBITRO: Zhang (Cina).

Il “derby d’Italia” in terra cinese è stato sbloccato da un autogol dell’uomo più atteso, De Ligt, passato a peso d’oro dall’Ajax alla Juve in questa finestra di calciomercato. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore dell’Inter, dopo un tocco di D’Ambrosio, De Ligt ha segnato una sfortunata autorete nel tentativo di anticipare un avversario.

Il gol subito ha letteralmente bloccato la Juve che non è riuscita a fare nemmeno un tiro in porta nel corso del primo tempo che è stato controllato agevolmente dai nerazzurri grazie ad una grande prestazione del centrocampo (soprattutto di Sensi).

Nella ripresa, la Juve è entrata in campo con un piglio diverso. Al 53′, è entrato in cattedra Cristiano Ronaldo, piuttosto spento fino a quel momento. CR7 da sinistra si accentra, scarica un tiro potente e pericoloso, che Padelli respinge. Al 67′, Cristiano Ronaldo ha pareggiato i conti direttamente su calcio di punizione. Il suo tiro è stato deviato in rete da un tocco di Skriniar che si trovava nella barriera nerazzurra.

All’85’, la Juve è andata vicina al due a uno con Bernardeschi. Il calciatore della Juventus si è fatto cinquanta metri con la palla al piede e poi ha fatto partire con un sinistro molto potente che non ha trovato lo specchio della porta dell’Inter. La partita è terminata sul risultato di 1-1. Ai rigori ha vinto la Juve.

