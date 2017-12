Juventus-Inter streaming – diretta tv, dove vederla (Serie A – 16° giornata)

Juventus-Inter, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Juventus-Inter CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA

Juventus-Inter – (orario 20.45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Juventus-Inter. Juventus (4-3-2-1): 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 14 Matuidi, 5 Pjanic, 6 Khedira, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 9 Higuain. (16 Pinsoglio, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 12 Alex Sandro, 15 Barzagli, 17 Mandzukic, 24 Rugani, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi). All: Allegri. Diffidati: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Buffon, Pjaca, Lichtsteiner, Howedes.

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D?Ambrosio, 37 Skriniar, 25 Miranda, 21 Santon; 11 Vecino, 5 Gagliardini; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi (27 Padelli, 46 Berni, 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 55 Nagatomo, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti). All. Spalletti Indisponibili: Vanheusden Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Arbitro: Valeri di Roma Quote Snai: 1,73; 3,80; 4,75.

”Chi toglierei alla Juventus? Mi piacciono i miei giocatori ma toglierei Allegri. Magari per mangiarci a cena del cacciucco a Calafuria, sotto Livorno. E’ lui il più forte, è il più bravo di tutti nell’interpretare le partite. E’ stato innovativo nel cambiare repentinamente. La sua squadra sa cambiare faccia e modulo nella stessa partita”.

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, elogia Massimiliano Allegri alla vigilia della partita contro la Juventus a Torino. Una sfida in cui i nerazzurri dovranno farsi trovare pronti ”dal punto di vista della personalità e dell’autorità sia per l’avversario che per lo stadio in cui giochiamo. Dobbiamo avere delle reazioni forti a tutto ciò che propongono”.

Borja Valero tornerà a giocare nel ruolo di trequartista, Vecino è recuperato e Spalletti dovrebbe affidarsi all’undici che gli ha dato maggiori garanzie.