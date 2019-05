TORINO – Consigli per gli acquisti. Al termine di Roma-Juventus, Pirlo ha dato un consiglio di mercato ad Allegri durante la diretta televisiva di Sky Sport: “Massimiliano Allegri ha comprato Cristiano Ronaldo in estate per fare gol, ma non ha tenuto presente che non ha nessuno in grado di dargli i palloni che lui desidera, dovrebbe comprare Isco, è un altro livello e può portare anche la Champions. Isco ha qualità e visione di gioco, sarebbe il calciatore ideale per i bianconeri”. La Juve sta cercando Isco da molto tempo ma adesso Zidane potrebbe porre il veto sulla sua cessione.

Matuidi pensa alla festa scudetto della Juventus: “Grande gioia con i nostri tifosi”.

Questo il commento del post partita di Blaise Matuidi, ai microfoni di Juventus Tv durante JMatchtime: «Abbiamo giocato meno nella ripresa, qualcosa è cambiato – spiega – Se non si segna il primo o il secondo gol, succede che poi gli avversari crescano. Ma è normale, perché abbiamo vinto lo Scudetto settimane fa; nonostante questo, siamo professionisti, e dobbiamo fare sempre il meglio per vincere».

A proposito di motivazioni: «Adesso pensiamo alla prossima settimana, a fare una grande festa con i nostri tifosi. Non sarà facile perché l’Atalanta ha un grande obiettivo, mentre noi abbiamo già vinto. Ma vogliamo fare una bella figura».