ROMA – La Juventus ha in mente un grande colpo: James Rodriguez. Il fantasista colombiano di proprietà del Real Madrid è in prestito al Bayern Monaco, che però non pare intenzionato a riscattarne il cartellino. In particolare a far sognare i tifosi della Vecchia Signora sono le parole del padre del giocatore, Wilson Rodríguez: “Ha ricevuto tante offerte – ha dichiarato alla Bild – La Juventus? È molto amico di Cristiano Ronaldo, sarebbe una destinazione molto gradita a James. Per come vedo il calcio italiano andare alla Juventus potrebbe essere la scelta giusta”.

A conferma del rapporto stretto tra il colombiano e CR7 c’è anche l’indiscrezione di Marca, secondo cui il portoghese avrebbe chiamato l’ex compagno per chiedergli di venire a Torino, inoltre Fabio Paratici ha già parlato del possibile trasferimento di James in bianconero con l’agente del giocatore, Jorge Mendes, a margine dei Globe Soccer Awards di Dubai a inizio 2019.