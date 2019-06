MADRID – L’Atletico Madrid ha bruciato la concorrenza per Joao Felix. Secondo “Record”, il club spagnolo verserà la clausola di 120 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive del baby fenomeno di 19 anni che è esploso nel corso dell’ultima edizione dell’Europa League con una tripletta da cineteca in Benfica-Eintracht Francoforte. Il calciatore è stato richiesto espressamente dal Cholo Simeone che lo ritiene il sostituto ideale per il partente Antoine Griezmann.

Joao Felix ha solamente 19 anni ma in patria è considerato l’erede di Cristiano Ronaldo. Può giocare in ogni posizione in attacco e ha una tecnica che gli consente di partire anche dietro le punte. E’ il classico numero dieci che può essere impiegato anche nel ruolo di falso nove, come va di moda negli ultimi tempi.

Secondo “Record”, l’Atletico Madrid ha bruciato la concorrenza grazie alla decisione di pagare la clausola rescissoria del baby fenomeno portoghese. Joao Felix era anche nel mirino della Juventus ma i bianconeri volevano prenderlo senza pagare l’enorme clausola rescissoria, ritenuta fuori mercato per un calciatore che ha appena 19 anni e che ha ancora tutto da dimostrare a livello internazionale.

L’Atletico Madrid sarebbe riuscito a convincere il ragazzo offrendogli un maxi salario da 6 milioni di euro netti a stagione. Cifra enorme ma non da record perché anche dalle nostre parti, vedi Donnarumma al Milan, c’è un giovane che percepisce uno stipendio di questa portata.

Nel caso di Donnarumma ci furono polemiche a non finire non solo per lo stipendio preteso dal portiere ma anche per la sua imposizione di acquistare il fratello e di versargli uno stipendio da un milione di euro a stagione. Cifra fuori mercato per un calciatore che era destinato ad essere il terzo portiere del Milan. Insomma i fratelli Donnarumma, da quel momento in poi, sono costati sette milioni di euro a stagione al Milan.