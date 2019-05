TORINO – Salvo sorprese, Paulo Dybala lascerà la Juventus al termine della stagione. Il numero dieci dei bianconeri è un separato in casa ed il fratello ha fatto sapere che potrebbe andarsene da Torino al termine della stagione. Difficile il suo approdo all’Inter in cambio di Mauro Icardi, più probabile la sua cessione agli spagnoli dell’Atletico Madrid che devono trovare un sostituto di livello per Griezmann. Il fenomeno francese lascerà Madrid per trasferirsi al Barcellona.

Juventus, tutti i nomi per il dopo Dybala. Joao Felix il nome nuovo.

La Juve non si sta muovendo solamente per cedere Paulo Dybala all’Atletico Madrid ma anche per trovare un sostituto o più sostituti all’altezza della situazione. Il nome nuovo, è quello del giovane Joao Felix, un calciatore che ha avuto un impatto devastante con il calcio dei grandi tra le fila del Benfica. Joao Felix ha solamente 19 anni ma quest’anno ha segnato ben 19 gol con la maglia del Benfica. Joao Felix ha segnato 14 gol in campionato, 2 nelle coppe del Portogallo e 3 in Europa League.

Pur di acquistarlo, la Juve è pronta a vincere la concorrenza del Manchester City. In quella zona del campo, piacciono molto anche Federico Chiesa della Fiorentina e Isco del Real Madrid. Il gioiellino viola sta decidendo se lasciare la Fiorentina quest’anno o se disputare un’altra stagione di crescita con la squadra di Firenze. Isco è un obiettivo di vecchia data della Juve ma dopo il ritorno di Zidane il suo acquisto si è complicato perché il tecnico francese vorrebbe tenerlo in rosa.