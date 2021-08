Juventus-Juventus Under 23: dove vedere in diretta tv e streaming l’amichevole tra bianconeri FOTO ANSA

Oggi si gioca Juventus-Juventus Under 23 per la consueta amichevole tra bianconeri: vediamo dove vedere la partita in tv e in diretta streaming. Per la Juventus di Allegri si tratta dell’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato domenica alle 18 e 30 in casa dell’Udinese. Eccezionalmente quest’anno si gioca alla Continassa anziché a Villar Perosa (causa limitazioni imposte dal Coronavirus). Potrebbe ritagliarsi uno spazio in campo Manuel Locatelli.

Dove vedere in tv e streaming Juventus-Juventus Under 23

La partita è in programma per oggi alle ore 18. La sfida in famiglia tra la Juventus e l’Under 23, in programma giovedì 19 agosto alle ore 18, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 252, oltre che in streaming su SkyGo e Now.

La probabile formazione della Juventus

La probabile formazione della Juve (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

Intanto Manuel Locatelli ha firmato ieri pomeriggio il contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2023. L’ufficialità è stata data dal club bianconero che ha pubblicato la foto della firma con il vicepresidente Pavel Nedved. La formula è quella del prestito gratuito per due anni, poi scatterà l’obbligo del riscatto da parte della Juventus. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva – informa la Juventus – è pari a 25 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti bonus fino a 12,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi.