Juventus, l’addio di Dybala e Chiellini. L’argentino: “Il destino ci mette su strade diverse”. Il difensore: “In bianconero ho realizzato ogni sogno”

Il difensore e l’attaccante, il 3 e il 10, Giorgio Chiellini e Paulo Dybala dicono addio alla Juventus.

In bianconero dal 2005 Giorgio Chiellini è stato una delle colonne della difesa bianconera dell’era post calciopoli. In bacheca ci sono nove campionati, cinque Supercoppa e cinque Coppa Italia.

Dybala è arrivato dieci anni dopo, nel 2015 diventando comunque in poco tempo l’elemento creativo dell’undici bianconero.

I due addii comunque rappresenteranno la chiusura di un vecchio e l’apertura di un nuovo ciclo per la Juventus. Resta da capire se il nuovo sarà vincente altrettanto come il primo.

La lettera di Chiellini

“La Juve per me è stata tutto – scrive Chiellini – La mia giovinezza, l’esperienza, la maturità. La voglia di vincere, la gioia del trionfo, l’accettazione della sconfitta. L’ebrezza della sfida, il duello in campo, la mia testa sempre fasciata. E poi i campioni dentro e fuori dal prato verde, gli allenatori, i dirigenti, tutte le persone dello staff. Uomini che sono passati lasciandomi sempre qualcosa. Qualcosa che ho avuto cura di raccogliere, conservare e custodire”.

Gioia, serenità e gratitudine: “Gioia, per un’avventura finita così, per aver realizzato ogni sogno, immaginabile e non, e di rimanere per sempre nella storia di questo grande club. Serenità, di scegliere il momento giusto per salutare, di lasciare ancora a un livello consono rispetto a quello che sono stato, di aver condiviso tanti valori ed emozioni che nessuno potrà mai cancellare. Gratitudine, per tutta la Juventus, per la famiglia Agnelli che mi ha adottato in questi anni, per i miei affetti più cari e per tutte le persone a cui voglio bene, senza le quali non sarei la persona che sono adesso, perché loro sono stati una fonte inesauribile di supporto ed energia e mi hanno accompagnato sempre in questo lungo viaggio”.

“Mi ritrovo così davanti al più bello dei tramonti provando a immaginare una nuova alba – continua – Perché il viaggio non finisce. Non so ancora che cosa mi aspetti dopo, ma saranno un altro tempo e un’altra storia”.

Le parole di Dybala

“È difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme. Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse. Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho imparato, ho vissuto e ho sognato. Sono stati 7 anni di magia, di 12 trofei e 115 gol che nessuno ci toglierà. Mai. Grazie per avermi sostenuto nei momenti difficili. Grazie a chi mi ha accompagnato in questi anni: dal primo all’ultimo, dai tifosi alle persone che lavorano dentro la società, tutti, allenatori e compagni, dipendenti e dirigenti”.