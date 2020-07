La Juve piega la Lazio ed ipoteca lo scudetto: è a +8 sull’Inter con 12 punti ancora in palio (foto Ansa)

Juventus-Lazio 2-1, gol: Cristiano Ronaldo su rigore al 51′ e al 53′, Immobile su rigore all’81’. Bianconeri volano a +8 sull’Inter ed ipotecano lo scudetto.

Trionfo Juventus nella sfida al vertice contro la Lazio. I bianconeri hanno vinto 2 a 1 contro i biancocelesti, con doppietta di Cristiano Ronaldo, e sono volati a più otto sull’Inter quando mancano appena 4 partite al termine del campionato (12 punti in palio).

Stasera non c’è stata storia per gran parte del match contro una Lazio scoppiata dal punto di vista fisico dopo la ripresa del campionato.

La Juve ha segnato due gol e ha colpito due pali (uno con Alex Sandro in avvio di partita e l’altro con Cristiano Ronaldo nella ripresa). La Lazio si è resa pericolosa unicamente con Ciro Immobile, il bomber azzurro ha colpito un palo nel primo tempo e ha segnato su rigore nella ripresa.

Serata di gloria per Cristiano Ronaldo che grazie a questa doppietta ha agganciato Ciro Immobile in cima alla classifica dei marcatori di Serie A con 30 gol in 30 partite giocate.

Salvo ribaltoni nelle ultime quattro giornate, la Juve si avvia a conquistare il suo nono scudetto consecutivo (primo con Sarri). Per la Lazio, invece, è una sconfitta che non fa male perché i biancocelesti hanno ipotecato da tempo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Le scelte dei due allenatori, Sarri ha escluso a sorpresa sia Miralem Pjanic che Paulo Dybala, Inzaghi, invece, non ha potuto fare altro che gettare nella mischia Anderson.

