Juventus-Lazio streaming-diretta tv, dove vederla: orario e data

TORINO – 25 agosto, ore 18.00. Juventus-Lazio sarà trasmessa in tv, in diretta esclusiva, da Sky Sport, esattamente su Sky Sport Serie A: in streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone

Le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo; Mandzukic.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

“Ora Ronaldo gioca ma capiterà anche che andrà in panchina per fare mezz’ora. Un giorno pure lui dovrà rifiatare, come è successo l’anno scorso a Madrid, dove c’è stata un’ottima gestione”. Così Massimiliano Allegri sull’impiego di CR7 che esordirà con la maglia bianconera all’Allianz Stadium.

“Ronaldo va sfruttato per le sue caratteristiche, va messo in campo dove rende meglio”, sottolinea Allegri. “Se gioca con Mandzukic lui va più a sinistra, se gioca con Dybala e Douglas Costa cambia – ha raccontato l’allenatore -. Ogni tanto mi piace fare delle cose stravaganti, ma la semplicità è la cosa migliore”.

Ma non basta CR7 a fare della Juventus una squadra imbattibile, ammonisce l’allenatore alla vigilia della partita con la Lazio, “il primo scontro diretto, che dobbiamo vincere”. Ripensando alla fatica fatta per portare a casa i 3 punti con il Chievo “sono molto contento di aver vinto al 93′ – dice – Andava bene anche il pareggio, giusto per fare capire a tutti che per vincere bisogna pedalare. Ci vogliono grande intensità, passione e rispetto dell’avversario”.

“Mi aspetto grande entusiasmo contro la Lazio, che lo scorso anno ci ha inflitto il primo ko dopo 41 partite”. Allegri compatta l’ambiente bianconero, anche in vista del ritorno all’Allianz Stadium di Bonucci, alla vigilia della sfida con la squadra di Inzaghi: “La prima partita vera, importante per il prosieguo del campionato, anche se è appena iniziato. Indipendentemente da Bonucci, Chiellini, Benatia, Rugani o Barzagli e chi giocherà ci vorrà grande entusiasmo”. “Leo – ha proseguito Allegri – è un giocatore della Juventus e va valutato come gli altri e come noi per quello che farà sul campo. È tornato con entusiasmo, ha sempre messo passione, lavoro e dedizione come tutti all’interno della Juventus e quindi va rispettato per quello che fa”.