RIAD (ARABIA SAUDITA) – Anche quest’anno, la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita. Lo scorso anno, la finale venne disputata a Gedda mentre quest’anno si giocherà il 22 dicembre, alle ore 17.45, a Riad. I campioni d’Italia della Juventus sfideranno la Lazio, vincitrice dell’ultima edizione della Coppa Italia. Rispetto allo scorso anno, c’è una novità molto importante: la Lega ha chiesto e ottenuto che il pubblico femminile abbia accesso a tutti i settori dello stadio, e non solo ad alcuni dedicati come è avvenuto a Gedda.

Juventus-Lazio, la Supercoppa Italiana in diretta tv e in diretta streaming sulla Rai.

La Supercoppa Italiana del 22 dicembre 2019 verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Rai 1 alle ore 17.45 (orario italiano). La partita sarà visibile anche in diretta streaming sul sito internet ufficiale della tv di Stato. La Rai trasmette in esclusiva da diversi anni sia le partite della Supercoppa Italiana che quelle della Coppa Italia.

La Juventus si è qualificata per la finalissima di Supercoppa Italiana grazie allo scudetto che ha vinto lo scorso anno con Massimiliano Allegri in panchina. La Lazio volerà a Riad grazie alla Coppa Italia che ha vinto lo scorso anno. La Lazio di Simone Inzaghi vinse 2 a 0 contro l’Atalanta nella finale di Coppa Italia disputata allo Stadio Olimpico di Roma.