Juventus-Lecce, Cristiano Ronaldo come Gagliardini: quante prese in giro sui social (foto archivio Ansa)

TORINO – Cristiano Ronaldo come Gagliardini, è questo il riassunto del primo tempo di Juventus-Lecce. Almeno per il popolo dei social.

I primi 45 minuti della partita dello Stadium sono stati veramente noiosi. Anche dopo l’inferiorità numerica del Lecce, per l’espulsione di Lucioni, la Juve ha combinato veramente poco.

L’unico momento emozionante è stato il goffo errore di Cristiano Ronaldo a porta praticamente vuota (qui il video).

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore della Juventus, il Lecce si è addormentato e ha lasciato solo Ronaldo a pochi cm dalla porta. Di solito il portoghese è un cecchino di testa ma questa volta l’ha spedita in curva.

Juventus-Lecce, Cristiano Ronaldo come Gagliardini: gol falliti a porta praticamente vuota.

Un errore clamoroso che ricorda molto quello di Gagliardini di qualche giorno fa durante Inter-Sassuolo. Anche Gagliardini calciò un rigore in movimento sparando la palla sulla traversa con il portiere del Sassuolo già a terra.

Ma ovviamente l’errore di Cristiano Ronaldo sta facendo discutere di più perché ci sono diverse categorie di differenza, almeno dal punto di vista tecnico, tra lui ed il centrocampista dell’Inter.

Ronaldo, che quando giocava con il Real ha lasciato tutti a bocca aperta con il gol in rovesciata proprio alla Juventus, stasera si è mangiato un gol che avrebbe segnato anche un onesto centravanti di terza categoria.

Per questo sui social lo stanno prendendo in giro in tutti i modi. Se ti chiami Cristiano Ronaldo non puoi fallire una occasione da gol del genere.