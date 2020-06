TORINO – Tra qualche ora la Juventus avrà una occasione d’oro. Potrà andare a più sette sulla Lazio mettendo pressione sui biancocelesti in vista del prossimo impegno di campionato. Sarebbe già una mini fuga scudetto a pochi giorni dalla ripresa del campionato.

Ma nonostante tutto questo, Sarri potrebbe applicare un sostanzioso turnover perché la Juve ha già tre gare sulle gambe in pochissimi giorni mentre il Lecce ne ha giocata appena una (persa malamente contro il Milan…).

Quindi tutti i calciatori della Juventus sono in bilico. Compreso Cristiano Ronaldo (anche se alla fine giocherà come sempre perché Sarri non vuole altri litigi con la star portoghese…).

Però l’occasione è ghiotta perché l’avversario di turno, il Lecce, è reduce da una pesante bastonata interna contro il Milan. Ma la gara d’andata, terminata in parità, è un monito che non può essere ignorato.

Così alla fine Sarri dovrebbe scendere in campo con gran parte dei ‘titolarissimi’. Quindi dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Szczesny al posto del ‘portiere di coppa’ Buffon.

Poi la Juve dovrebbe giocare con una difesa a quattro con Cuadrado, De Ligt (in costante crescita dopo mesi faticosi), Bonucci e Matuidi.

Avete letto bene, Matuidi. Ma non era un centrocampista? E’ un centrocampista. Ma Sarri vuole provarlo come terzino sinistro. Secondo l’ex allenatore del Napoli, questa potrebbe essere la svolta della sua carriera. Staremo a vedere…

Centrocampo a tre con Bentancur, Rabiot e Pjanic (praticamente ad un passo dal Barcellona ma Sarri vuole spremerlo fino all’ultimo… Poi toccherà ad Arthur).

Tridente delle meraviglie con Bernardeschi (promosso dopo la bella prestazione di Bologna), Dybala e Ronaldo.

Quindi ancora una volta Higuain, che è in una condizione fisica davvero deficitaria, dovrebbe partire dalla panchina. Di seguito, le probabili formazioni.

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All.: Maurizio Sarri.

A disp.: Buffon, Pinsoglio, Wesley, Rugani, Beruatto, Muratore, Ramsey, Douglas Costa, Zanimacchia, Higuain, Olivieri.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. All.: Fabio Liverani.

A disp.: Vigorito, Radicchio, Vera, Paz, Shakhov, Monterisi, Meccariello, Calderoni, Colella, Maselli, Rimoli, Barak.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.