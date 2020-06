TORINO – Serie A, Juventus-Lecce 0-0 (partita in corso).

La Juventus tenta la fuga per lo scudetto con Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Il Lecce risponde alla Juventus con Gabriel; Donati, Lucioni, Paz; Rspoli, Mancosu, Tachsidis, Petriccione Vera; Falco e Shakov. All. Liverani.

Due grandi sorprese. Matuidi nell’edita posizione di terzino sinistro e Bernardeschi confermato titolare nel tridente offensivo. In campo anche Cristiano Ronaldo nonostante si parlasse di un suo turno di riposo.

La prima occasione da gol è stata creata dalla Juventus. Bernardeschi ha ricevuto un lancio dalle retrovie, ha superato Gabriel con un pallonetto ma poi il pallone è terminato sul fondo.

La reazione del Lecce non è tardata ad arrivare. Al 5′, Rispoli si è trovato da solo davanti a Szczesny ma ha sparato alle stelle. All’11’, Mancosu è stato servito da un passaggio sbagliato da Cuadrado ma il suo tiro centrale è stato bloccato da Szczesny.

Al 23′ Rabiot ha cercato il gol con un bolide dalla trequarti campo ma Gabriel è stato bravo a respingere la sua conclusione a rete. Al 27′, Bentancur ha cercato il gol con un colpo di testa che non ha inquadrato lo specchio della porta.

Al 31′, il Lecce è rimasto in dieci uomini per un grave errore di Lucioni. Il difensore si è fatto togliere la palla da Bentancur e poi lo ha steso. Era fallo da ultimo uomo quindi l’arbitro lo ha espulso. Lecce in dieci uomini.