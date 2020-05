TORINO – Il mondo del calcio si prepara a tornare alla normalità dopo la sospensione forzata a causa del coronavirus.

Il pallone tornerà a rotolare in questa fase 2 di convivenza con il virus.

In realtà è già tornato a rotolare in tutta Europa, o quasi, se facciamo riferimento agli allenamenti dei calciatori, per le partite, invece, ci sarà da attendere ancora un po’…

I primi a tornare in campo saranno i tedeschi visto che la Bundesliga riprenderà il 16 maggio, poco dopo dovrebbe toccare a Italia, Spagna e Inghilterra.

Non ci sono dubbi invece sul fatto che le coppe europee ripartiranno ad agosto, dopo la conclusione dei vari campionati nazionali.

Nelle ultime ore, la Uefa ha svelato ai club interessati le date delle partite che restano per completare le competizioni europee.

I dirigenti del Getafe hanno fatto sapere ai media spagnoli che le gare contro l’Inter verranno recuperate ad inizio agosto.

La gara di andata verrà disputata a San Siro il 2 o il 3 agosto, il match di ritorno verrà disputato in Spagna il 6 o il 7 agosto.

Inizia ad esserci chiarezza anche sulla data del recupero di Juventus-Lione di Champions League.

I bianconeri dovrebbero cercare la rimonta contro il team guidato da Rudi Garcia l’8 agosto, un giorno dopo il ritorno della sfida tra Inter e Getafe.