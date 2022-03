Juventus, lite Dybala-Allegri nello spogliatoio. Il tecnico: "Proprio tu...". Ecco cosa è successo

Nervi tesi in casa bianconera dopo l’eliminazione dalla Champions League. Secondo la Gazzetta dello Sport c’è stata una lite nello spogliatoio tra Paulo Dybala e Massimiliano Allegri. Secondo il quotidiano sportivo il litigio sarebbe nato dopo una richiesta della Joya e Cuadrado sugli orari di allenamento.

La ricostruzione della Gazzetta dello Sport

Dybala e Cuadrado, si legge, “sono andati da Allegri per fare una richiesta relativa ai piani per la giornata di sabato, la vigilia di Juve-Salernitana. Oggetto di discussione: il programma con il ritiro pre-partita (la Juve quasi sicuramente questa sera dormirà alla Continassa) e in particolare gli orari dell’allenamento di oggi. Una parte di squadra avrebbe voluto qualche ora di libertà in più e la coppia sudamericana, con Dybala uomo di responsabilità in quanto vice capitano, ne ha parlato con Allegri. Perché la richiesta è arrivata da loro? Probabilmente perché Chiellini e Bonucci, storici leader dello spogliatoio, in questi giorni sono indisponibili e non si allenano con la squadra”.

La reazione di Allegri

Il tecnico bianconero, racconta la cronaca, non ha gradito la richiesta, visto anche il momento delicato, e avrebbe anche accusato il 10 bianconero: “Proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?”

Dybala, infatti, ha sempre goduto della massima stima di Allegri tanto da esser stato incoronato vice capitano proprio dal tecnico toscano.

Insomma: in casa Juventus sembra che non tutto stia andando liscio. Senza contare che Dybala è in scadenza di contratto e l’accordo con il club sembra ancora lontano.