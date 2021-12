Juventus-Malmo, streaming o diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (data e orario). Dopo la sonora sconfitta in casa del Chelsea, la Juventus è scivolata al secondo posto nel girone. Per tornare prima la squadra di Allegri deve battere il Malmo e sperare che il Chelsea non faccia altrettanto contro lo Zenit. La partita si gioca l’8 dicembre, fischio d’inizio alle 18:45. Juventus-Malmo dove vederla.

Juventus-Malmo, dove vederla in diretta tv

La partita di Champions League della Juventus è visibile sia in diretta tv che in streaming. Per gli abbonati Sky la partita viene trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Juventus-Malmo, come e dove vedere la partita in diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere Juventus-Malmo con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV. La sfida potrà essere seguita anche attraverso l’app di Infinity +.

Juventus-Malmo: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata.

MALMO (3-5-2): Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak.