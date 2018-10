ROMA – Questa sera si giocherà una delle classiche del calcio europeo tra Manchester United e Juventus. Sul sito ufficiale dei Red Devils c’è l’elenco delle sfide tra le due squadre, introdotto però da una descrizione che non farà felice i bianconeri. Si fa riferimento infatti a Calciopoli e al soprannome Rubentus.

“Uno dei soprannomi dispregiativi dati alla Vecchia Signori da tifosi rivali come quelli di Fiorentina, Inter e Napoli è “Rubentus”. Questo deriva dall’italiano rubare e dalla, una volta oscura, reputazione dei bianconeri, culminando nello scandalo di Calciopoli che vive loro privati degli scudetti 2004-2005 e 2005-2006 e relegati in Serie B come sanzione per aver truccato una serie di partite […] E prima che negli anni ’90 Football Italia su Channel 4 desse alla Serie A un look da favoloso scenario Fellainesco con buone pizze e bei caffè, dove il gelato non si scioglie mai, i tifosi britannici vedevano le squadra italiane con sospetto. Le loro abilità non erano messe in discussione, alcune delle altre loro tattiche lo erano indubbiamente”.