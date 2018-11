TORINO, ALLIANZ STADIUM – Juventus-Manchester United 0-0. Partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Classifica: Juventus 9, Valencia 5, Manchester United 4 e Young Boys 1.

50′ – Secondo legno colpito dalla Juventus, traversa di Dybala. L’attaccante argentino si è liberato dal limite dell’area di rigore dello United e ha calciato a giro “alla Del Piero”. Il suo tiro ha sbattuto contro la traversa a De Gea fuori causa.

Il primo tempo è terminato sul punteggio di zero a zero con la Juventus che ha avuto l’occasione più clamorosa. Khedira, lasciato solo dalla difesa del Manchester United, ha calciato a botta sicura ma, a De Gea battuto, il palo gli ha negato la gioia del gol.

⚽ Khedira almost gets the 1st goal for Juventus. #championsleague #UCL pic.twitter.com/PO6ra6SjKM — MINT Sports Consulting TM (@MintInvesting) 7 novembre 2018

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Sanchez, Martial. Allenatore: José Mourinho

