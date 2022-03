Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli è risultato positivo al Covid. L’annuncio del club bianconero arriva all’indomani dell’eliminazione dalla Champions contro il Villarreal. Proprio ieri sera l’ex Sassuolo era in campo contro gli spagnoli.

Manuel Locatelli, la nota della Juventus

“Juventus Football Club comunica che oggi è emersa la positività al Covid-19 di Manuel Locatelli. Il calciatore, in accordo con l’autorità sanitaria locale, è già stato posto in isolamento”.

Le parole di Massimiliano Allegri dopo l’eliminazione con il Villarreal

“La squadra per 75′ ha fatto bene – ha spiegato l’allenatore della Juve Massimiliano Allegri – poi loro si sono messi in 9 dietro la linea della palla, non provavano più nemmeno i contropiedi e hanno saputo sfruttare gli episodi. Siamo delusi ma non ho nulla da rimproverare alla squadra”. “Parlare di fallimento è disonestà intellettuale – prosegue Allegri -, e io non posso farci niente. Io so il valore della squadra. Io sto sempre coi piedi per terra e soprattutto valuto quello che ho in mano”.

“Accettiamo questa sconfitta, brutta, che dispiace, ma i ragazzi hanno fatto una grande partita e non posso dir loro nulla. La delusione è grande, per loro e per i tifosi, ma il calcio è questo. Complimenti a Emery, ha fatto la partita giusta. A volte gli episodi sono a favore, altre volte contro. Nel secondo tempo il Villarreal voleva portare la gara ai supplementari o sfruttare l’episodio che poi c’è stato. Noi siamo stati ingenui su quell’episodio e poi abbiamo perso la dimensione del campo prendendo altri due gol”.