TORINO – In attesa di conoscere il futuro di Massimiliano Allegri, la Juve vuole rifarsi il look sugli esterni. Il vertice della Continassa non ha dato esito né positivo, né negativo ma questa fase di stallo non impedisce a Paratici di iniziare a muoversi sul calciomercato. Alla Juve piacciono Mendy e Meunier. Mendy ha disputato una stagione straordinaria tra le fila del Lione e cerca il grande salto in un top club europeo come la Juventus. Meunier è in uscita dal Psg ed è un calciatore di sicuro rendimento a livello internazionale.

Juventus, Mendy e Meunier sono i nomi giusti per rinforzare le corsie esterne.

Qualche ora fa, l’agente di Ferland Mendy ha parlato del futuro del suo assistito: “Mendy è un calciatore di livello internazionale che rientra nella lista dei bianconeri come in quella di tutte le big della Champions League. L’amicizia tra Andrea Agnelli e Aulas può aiutare, però alla fine per tutti contano soltanto le cifre”.

Come scritto in precedenza, Thomas Meunier, invece, è una grande occasione perché è in uscita dal Paris Saint-Germain, con il contratto in scadenza il 30 giugno del 2020 e una valutazione al ribasso. Nelle prossime settimane, Paratici cercherà di chiudere il loro passaggio alla Juve.