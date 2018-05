ROMA – Juventus-Milan 4-0 (0-0). Le pagelle della finalissima di Coppa Italia: show di Mehdi Benatia con Donnarumma peggiore in campo.

Juventus-Milan 4-0, le pagelle

Juventus (4-3-3): Buffon 7, Cuadrado 6.5, Barzagli 6.5, Benatia 7.5, Asamoah 6.6, Khedira 6.5, Pjanic 7 (42′ st Marchisio sv), Matuidi 6.5, Douglas Costa 7.5 (28′ st Bernardeschi 6.5), Dybala 7.5, Mandzukic 6.5 (38′ st Higuain sv) (23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 24 Rugani, 2 De Sciglio, 12 Alex Sandro, 21 Howedes, 26 Lichtsteiner, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 30 Bentancur). All.: Allegri 8.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma 4, Calabria 5.5, Bonucci 5, Romagnoli 5, Ricardo Rodriguez 5; Kessie 5.5, Locatelli 5 (35′ st Montolivo sv), Bonaventura 5.5, Suso 5.5 (22′ st Borini 5), Calhanoglu 6, Cutrone 5.5 (17′ st Kalinic 5) (90 A. Donnarumma, 30 Storari, 20 Abate, 31 Antonelli, 22 Musacchio, 17 Zapata, 21 Biglia, 4 Mauri, 9 Andrè Silva). All.: Gattuso 5

Arbitro: Damato di Barletta 5.5. Reti: nel st 11′ e 19′ Benatia, 16′ Douglas Costa, 31′ Kalinic (aut.) Angoli:8 a 4 per la Juventus. Recupero: 1′ e 2′. Ammoniti: Douglas Costa per comportamento non regolamentare, Calabria per gioco falloso Spettatori: 65 mila circa.

** I GOL ** – 11′ st: corner dalla sinistra, Benatia sfugge alla guardia di Romagnoli e di testa batte Donnarumma. – 16′ st: Douglas Costa si libera fuori area e lascia partire un bolide che sfugge di mano a Donnarumma.

– 19′ st: altro angolo Juve, Mandzukic devia di testa e Donnarumma sbaglia intervento consentendo a Benatia di segnare da due passi. – 31′ st: sempre Pjanic, sempre dal corner di sinistra. Stavolta è Kalinic a deviare il pallone nella propria porta.