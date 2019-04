Juventus-Milan formazioni Dybala Piatek Mandzukic Kessie

TORINO – Anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A, Juventus-Milan alle 18. La Juventus sfida il Milan nel big match di giornata. Primo match point scudetto per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Se la Juventus riuscisse a vincere contro il Milan all’Allianz Stadium ed in aggiunta il Napoli dovesse perdere domani con il Genoa, la festa sarebbe anticipata a questo fine settimana. Per i bianconeri si tratterebbe dell’ottavo scudetto consecutivo.

Ma le motivazioni non sono solamente in casa Juve, anche il Milan ha il disperato bisogno di centrare un risultato positivo dopo le sconfitte contro Inter e Sampdoria e l’opaco pareggio interno contro l’Udinese. Ma per Gattuso la missione non sarà delle più semplici perché i rossoneri non potranno schierare in campo i titolarissimi Gigio Donnarumma e Lucas Paqueta out per gli infortuni rimediati nella partita di San Siro contro l’Udinese.

Per il big match dell’Allianz Stadium, si è svuotata l’infermeria della Juventus con Mandzukic, Dybala e Spinazzola che tornano disponibili. L’ex Atalanta sarà titolare al posto di Alex Sandro, Bernardeschi partirà alle spalle del tandem offensivo. Pjanic e Chiellini riposano, ci sono Rugani in difesa e Bentacur a centrocampo. Possibilità di andare in panchina per Khedira.

In attacco Suso, Piatek e la novità Borini. Donnarumma out, ecco Reina. Romagnoli ha avuto la febbre ma sta bene. Gattuso deve fare i conti anche con l’infortunio di Paquetà. Ecco allora che si va verso un centrocampo a tre formato da Kessie che ritorna titolare, Bakayoko e Calhanoglu. Il grande escluso della partita è Lucas Biglia, calciatore che paga ancora la clamorosa lite con Franck Kessie durante il derby di Milano tra Inter e Milan.

PROBABILI FORMAZIONI.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cancelo, Emre Can, Bentancur, Bernadeschi, Spinazzola; Dybala, Mandzukic. All. Allegri.

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.