ROMA – Tutta l’Italia calcistica si ferma per Juventus-Milan, finale di Coppa Italia [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]: l’appuntamento è stasera, 9 maggio, alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma.

La Juventus parte con i favori del pronostico perché è la squadra che ha vinto più Coppe Italia, ben 12, ed è reduce da tre successi consecutivi in questa competizione. Il Milan arriva a questa finale da rivelazione del torneo ed è a caccia della sesta Coppa Italia della sua storia.

Juventus-Milan | L’arbitro

Sarà Antonio Damato, della sezione di Barletta, l’arbitro designato per dirigere la finale. I guardalinee saranno Di Fiore e Dobosz, quarto uomo Guida. Var e assistente var Irrati e Vuoto.

Juventus-Milan | L’incontro tra Mattarella e le due finaliste

Nel corso della giornata di ieri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Juventus e Milan. All’incontro sono intervenuti il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè e i capitani delle squadre finaliste Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci.

‘L’Italia non può essere una nazione mediocre e per questo ci affidiamo a una persona come lei’, ha detto il capitano della Juventus, Buffon, parlando al Quirinale durante l’incontro col Presidente della Repubblica. “Dobbiamo avere fiducia in un futuro più prospero e migliore, lo meritiamo”.

Juventus-Milan | Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; D.Costa, Dybala; Higuain Allenatore: Allegri

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R.Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu Allenatore: Gattuso

Juventus-Milan | La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal