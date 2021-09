Juventus-Milan, dove vedere la partita in diretta streaming o in tv. Data e orario

Dove vedere Juventus-Milan in diretta streaming o in tv, data e orario: la partita si disputerà domenica 19 settembre alle ore 20:45. Il Milan vuole rimanere a punteggio pieno mentre la Juventus ha necessità di rilanciarsi visto che ha raccolto solamente un punto su nove a disposizione.

Dove vedere Juventus-Milan di Serie A in diretta streaming

La partita di cartello Juve-Milan verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Ricordiamo che ogni turno di campionato, Dazn trasmette 7 partite in esclusiva e 3 in co esclusiva con Sky Sport. In questo caso, Dazn trasmetterà Juventus-Milan in esclusiva.

Dove vedere Juventus-Milan di Serie A in diretta tv

Diciamo subito che non esiste una vera e propria diretta tv nel senso che Dazn è una app ma per vedere questa partita in televisione ci vuole anche altro. Non basta l’abbonamento a Dazn. Bisogna anche avere una smart tv. Infatti gli abbonati a Dazn che non sono in possesso di una smart tv, non potranno vederla in televisione. Gli abbonati a Dazn che hanno una smart tv, potranno scaricare l’app e godersi la partita sul loro televisore.

Come arrivano le due squadre a Juve-Milan

Se guardiamo la classifica, non abbiamo dubbi: il Milan arriva molto meglio alla partita visto che è a punteggio pieno mentre i bianconeri hanno raccolto appena un punto in tre partite. Ma se guardiamo le ultime gare disputate, notiamo che la Juventus ha stravinto in Champions League (3-0 al Malmo), mentre il Milan è andato ko sul campo del Liverpool (un 3-2 che comunque ha permesso ai rossoneri di uscire dalla sfida di Anfield a testa altissima).