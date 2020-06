TORINO – Le pagelle di Juventus-Milan (0-0) di Coppa Italia, bocciati Cristiano Ronaldo e Rebic.

Partiamo dalla Juventus.

Buffon senza voto – E’ stato uno spettatore non pagante allo Stadium, non ha ricevuto alcun tiro in porta.

Danilo 6 – Non ha fatto nulla di speciale ma ha tenuto bene la posizione in campo.

Bonucci 6.5 – Ha guidato la difesa con autorevolezza in assenza di Giorgio Chiellini.

De Ligt 6.5 – E’ un calciatore in crescita, sembra essersi finalmente ambientato a Torino.

Alex Sandro 6.5 – Molto bene, è stato devastante sulla sua fascia. Che assist per Douglas Costa…

Bentancur 7 – Probabilmente il migliore in campo. Non ha sbagliato niente né in fase difensiva, né in fase di impostazione.

Pjanic 5.5 – E’ ben lontano dalla condizione fisica migliore. E’ già con la testa al Barcellona?

Khedira 6 – E’ entrato al posto di Pjanic e ha aggiunto sostanza al centrocampo.

Matuidi 5.5 – Un altro calciatore che è apparso in ritardo rispetto agli altri compagni di squadra.

Rabiot 5.5 – A differenza di Khedira, quando è entrato in campo al posto di Matuidi non ha saputo giocare meglio.

Douglas Costa 6 – Ha sciupato una ottima occasione da gol su assist di Alex Sandro ma è comunque un calciatore molto pericoloso per gli avversari.

Bernardeschi 5.5 – Non è entrato bene in partita. Probabilmente è distratto dalle voci di calciomercato sul suo conto.

Cristiano Ronaldo 4 – Ha sbagliato tutto, calcio di rigore compreso. La sua peggiore partita da quando è alla Juventus. Si rifarà in finale?

Dybala 6.5 – In grande condizione. Il migliore della Juventus con Bentancur.

Juventus-Milan. Passiamo alle pagelle dei rossoneri.

Donnarumma 6.5 – Ha evitato guai peggiori con delle buone parate.

Conti 6 – Una prestazione molto interessante. Anche qualche buona sortita offensiva. Una ingenuità sul rigore ma Ronaldo lo ha graziato.

Romagnoli 6.5- Il migliore nella difesa dei rossoneri. Ha anche sfiorato il gol di testa.

Kjaer 6 – Anche l’ex calciatore di Roma e Palermo se l’è cavata.

Calabria 6 – Bene in fase difensiva ma non ha spinto abbastanza.

Kessie 6 – La sua solita sostanza non è mancata.

Bennacer 5 – Una delusione. Prima della sosta stava giocando molto bene, ieri non ha indovinato niente.

Paqueta 5 – Pessimo ma anche questa non è una novità purtroppo per il Milan…

Colombo 6 – Debutto in prima squadra e grinta da vendere tra scivolate e ripiegamenti difensivi. Le sue qualità da bomber emergeranno presto.

Calhanoglu 5 – Un altro personaggio in cerca d’autore. Troppo fumo, pochissimo arrosto.

Bonaventura 5 – Indietro nella condizione fisica ma il Milan ha bisogno di lui.

Leao 5.5- Tanta corsa ma nessuno spunto offensivo degno di nota.

Rebic 4 – Il vero colpevole della prestazione rossonera di ieri. Ha lasciato la squadra senza attaccanti ed in inferiorità numerica dopo appena 16 minuti.

Il tabellino di Juventus-Milan (0-0) di Coppa Italia.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo (41′ st Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (18′ st Khedira), Matuidi (19′ st Rabiot); Douglas Costa ( 20′ st Bernardeschi), Cristiano Ronaldo, Dybala. A disposizione: Szczesny; Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Olivieri, Muratore, Vrioni, Zanimacchia. Allenatore: Sarri

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti (43′ st Saelemaekers), Romagnoli, Kjaer, Calabria (43′ st Laxalt); Kessié (38′ st Krunic), Bennacer; Paquetà (38′ st Colombo), Calhanoglu, Bonaventura (8′ st Leao); Rebic. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Biglia, Gabbia, Olzer, Brescianini, Maldini. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Orsato di Schio

NOTE: Cristiano Ronaldo (J) ha sbagliato un rigore (palo) al 17′ pt. Espulso Rebic (M) per fallo violento al 18′ pt. Ammoniti: Pjanic, Khedira (J). Recupero: 3′ pt e 4′ st.