Juventus-Milan, le probabili formazioni: ecco come cambiano le squadre dopo lo stop per coronavirus (foto Ansa)

TORINO – Juventus e Milan tornano in campo, saranno le prime a farlo durante la fase di convivenza con il coronavirus.

I bianconeri cambiano poco, l’unica grande novità è rappresentata dalla presenza in porta di Gigi Buffon al posto del titolare Szczesny.

A centrocampo dovrebbe esserci la bocciatura per Khedira, al suo posto dovrebbe essere scelto Bentancur.

Per il resto largo ai titolarissimi Pjanic e Matuidi.

Facendo un passo indietro, difesa a quattro con Danilo e Alex Sandro terzini e De Ligt e Bonucci come centrali di difesa.

In attacco, ci dovrebbe essere il ritorno di Cuadrado come esterno alto dopo tante partite giocate da terzino.

Effettivamente anche questa è una sorpresa per quello che avevamo visto prima dello stop per coronavirus.

Gli altri due posti sono scontati, nessuno può togliere dal campo due campioni come Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

In ogni caso ricordiamo che Ramsey, Chiellini e Higuain sono fuori dai giochi per infortunio.

Il Milan è nei guai per le assenze per squalifica di Zlatan Ibrahimovic, Samu Castillejo (che comunque non è al meglio dal punto di vista psicologico dopo la rapina subita) e Theo Hernandez.

Per tutta questa serie di ragioni, Pioli ha dovuto rivoluzionare l’undici titolare dei rossoneri.

Ha dovuto mettere in campo una squadra super offensiva che deve cercare l’impresa a Torino per accedere alla finalissima di Coppa Italia visto che la gara di andata è terminata sull’1-1 a San Siro.

L’ex tecnico della Lazio ha schierato Donnarumma tra i pali e una difesa a quattro con Conti, Kjaer, Romagnoli e Calabria.

Bennacer e Kessie come mediani a protezione della difesa.

Attacco a quattro (tre trequartisti con spiccate doti offensive più un centravanti).

Dovrebbero giocare Paqueta, Bonaventura e Calhanoglu dietro a Rebic.

Difficile pensare ad uno zero a zero…

Juventus-Milan: le probabili formazioni

JUVE (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISP.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Khedira, Ramsey, Douglas Costa, Rugani, Rabiot, Bernardeschi, Olivieri.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Saelemaekers, Leao, Colombo, Olzer, Maldini.

ARBITRO: Orsato di Schio.