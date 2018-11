GEDDA (ARABIA SAUDITA) – Alla luce delle polemiche sull’opportunità di giocare la Supercoppa italiana in Arabia Saudita dopo l’omicidio del giornalista Adnan Kashoggi, il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, ha parlato con l’ambasciatore italiano a Riad, Luca Ferrari, che ha invitato a proseguire con l’organizzazione della partita, per una questione di equilibri internazionali. E’ quanto confermano fonti della Lega. La sfida fra Juventus e Milan dovrebbe disputarsi il 16 gennaio a Gedda.

#Calcio – Lega A, da Ambasciata Riad ok Supercoppa

Avanti per equilibri internazionali, Juventus-Milan 16/1 a Gedda — CORNER NEWS 24 (@CORNERNEWS24) 13 novembre 2018

Supercoppa italiana a Gedda, Rai e PD pronti a protestare https://t.co/JgCtrNjpy7 — TuttoJuve.com (@TUTTOJUVE_COM) 9 novembre 2018

Lega A, da Ambasciata Riad ok Supercoppa. Avanti per equilibri internazionali, Juventus-Milan 16/1 a Gedda | #ANSA https://t.co/fs382SUV0i — Ansa Calcio & Sport (@ansacalciosport) 13 novembre 2018