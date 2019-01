Juventus-Milan, video mano di Zapata su cross di Cristiano Ronaldo: niente rigore

GEDDA (ARABIA SAUDITA) – Importante episodio da moviola al 55′ di Juventus-Milan di Supercoppa Italiana. Su un tiro cross di Cristiano Ronaldo, Zapata ha colpito il pallone con la mano ma l’arbitro Banti non ha concesso il rigore ai bianconeri.

La reazione dei social alla mano di Zapata

Si vede spuntare un braccio finto dalla maglia di Zapata sembra l’abbia inserito furtivamente l’arbitro per poter fischiare l’ennesimo rigore a favore della Juve… vergogna… ladri — Ivan Cheli (@ivcheli) 16 gennaio 2019

¡PIDE PENALTI la JUVE por MANO de ZAPATA! Minuto 54.

Juve 0-0 Milan #Supercoppa 🇮🇹🏆 pic.twitter.com/QOEV87qOll — ChiringuitoChampions (@chirichampions) 16 gennaio 2019

@effetronky @AlessioBuzzanca @Stefano_Pantano #JuventusMilan non capisco più quando è fallo di mano e quando non lo è! Stesso episodio, UGUALE, di Lazio Novara, stavolta non è rigore. Ho solo compreso che la discrezionalità è a simpatia… E la var? Che fa? — Remo Bianchi (@bianchiremo) 16 gennaio 2019

#Supercoppa; Non hanno dato il rigore richiesto da Ronaldo, ma stanno in #ArabiaSaudita e mica in Italia. 😁🤣😂 #JuveMilan #JuventusMilan — Jules Sinfin (@JulesSinfin) 16 gennaio 2019

