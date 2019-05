Juventus accordo con Milinkovic Savic ma ora bisogna convincere Lotito

TORINO – La Juventus fa sul serio per Sergej Milinkovic Savic. I bianconeri avevano provato ad acquistarlo già un anno fa ma ora sono convinti di strapparlo a Claudio Lotito perché sono forti di un accordo raggiunto con il calciatore serbo. Sergej Milinkovic Savic, dopo aver deciso la finale di Coppa Italia, è stato premiato dalla Lega Serie A come miglior centrocampista della stagione. Il calciatore serbo ha voglia di fare il grande salto nel calcio che conta e la Juventus sarebbe la soluzione ideale per spiccare il volo.

Juventus, Lotito vuole almeno 80 milioni di euro per Milinkovic Savic.

Un anno fa, Claudio Lotito chiedeva la bellezza di 120 milioni di euro per il suo gioiellino. Questa volta è disposto ad “accontentarsi” di 80 milioni di euro. Questo perché Lotito avrebbe preso atto del fatto che non ci sono acquirenti a quelle cifre. Sergej Milinkovic Savic si è rivalutato facendo un grande finale di stagione ma in realtà non ha disputato un grande anno tanto da finire spesso in panchina.

In alcuni momenti della stagione, Sergej Milinkovic Savic sembrava un separato in casa, sembrava avere la testa altrove. Forse avrebbe voluto lasciare la Lazio già nello scorso mercato. Forse è rimasto controvoglia. Sta di fatto che poi ha avuto la forza mentale di tornare a fare la differenza e ha deciso la finale di Coppa Italia con un gol da vero campione. La Juve lo vuole, questa volta cercherà di convincere Lotito in tutti i modi.