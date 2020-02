TORINO – La Juventus ha ufficializzato l’accordo con Allianz fino al 2030: 103 milioni in sette stagioni con l’estensione del naming right dello Stadium. Il logo sarà visibile sul kit bianconero da allenamento già dalla gara di Coppa Italia contro il Milan che si giocherà tra qualche ora. Riportiamo di seguito, il comunicato stampa della Juventus.

Il comunicato della Juventus.

“Juventus Football Club S.p.A. ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con Allianz S.p.A. avente ad oggetto, a partire dall’esercizio corrente, la visibilità sul training kit della Prima Squadra e alcuni diritti di sponsorizzazione legati al settore femminile, nonché l’estensione del naming right dell’Allianz Stadium per sette stagioni sportive, a partire dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2030. L’accordo prevede un corrispettivo complessivo di € 103,1 milioni che si aggiunge a quanto previsto dagli accordi già in essere”.

Le dichiarazioni dell’AD di Allianz.

Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A., commenta: «Con oggi la nostra partnership con la Juventus diventa ancora più solida, duratura e rilevante a livello nazionale e internazionale. Non solo abbiamo esteso l’accordo con questo club calcistico di prima grandezza sui naming rights per l’Allianz Stadium fino al 2030, ma abbiamo identificato numerose ulteriori soluzioni di sponsorizzazione che abbineranno il brand Allianz alla Prima Squadra, così come abbiamo preso un impegno importante con il settore femminile della Società» (fonte sito internet ufficiale della Juventus e Il Corriere dello Sport).