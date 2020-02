TORINO – Da peso a uomo fondamentale è un attimo. La scorsa estate, la Juventus ha fatto di tutto pur di cedere Dybala ma non c’è riuscita, adesso sta facendo di tutto per rinnovargli il contratto. Per convincere la Joya, i bianconeri sono pronti a coprirlo d’oro offrendogli la bellezza di cinquanta milioni di euro per i prossimi cinque anni (10 milioni netti a stagione fino al 2025).

Dybala, da esubero a stella: la Juventus è pronta a coprirlo d’oro.

Tutto questo perché, numeri alla mano, Dybala è il miglior calciatore stagionale della Juventus per media voto. L’argentino è anche il partner d’attacco ideale per Cristiano Ronaldo perché si completa al meglio con lo strapotere fisico del portoghese. Con loro due in campo dal primo minuto, la Juventus vince praticamente sempre. Il “terzo incomodo”, Higuain, è prezioso in ottica turnover.

La scorsa estate, la Juventus, per sua fortuna, non è riuscita a cedere Dybala. Prima lo ha offerto al Manchester United, in una operazione che avrebbe dovuto portare Romelu Lukaku a Torino, ma l’argentino ha fatto salto questo scambio perché non era convinto della destinazione inglese.

Qualche settimana dopo, la Juve ha cercato di scambiarlo con Mauro Icardi ma anche questa trattativa è saltata perché i nerazzurri non volevano cedere il loro centravanti ad una diretta concorrente per il titolo (ed infatti poi lo hanno venduto ai francesi del Psg…).

Grazie a queste trattative sfumate, Dybala è rimasto alla Juventus ed ora è un titolare inamovibile per Maurizio Sarri.