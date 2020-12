Juventus invoca moviola: ko con la Fiorentina e ricorso Napoli. Perde 6 punti in 4 ore, giornata nera

Giornata nera, quasi da incubo per la Juventus che tra il crollo in casa con la Fiorentina (con annessa moviola a cui appellarsi) e il sì al ricorso del Napoli perde di fatto 6 punti in 4 ore. Una giornata che se non sa di addio al campionato poco ci manca visto che ora la Juventus è a 24 punti e Milan e Inter a 31 e 30, tutte e tre con una partita in meno.

Una partita in meno per la Juventus visto che la sfida che era stata data per vinta a tavolino contro il Napoli che non si era presentato a Torino, si giocherà. Per questo tre punti in meno. Una notizia arrivata meno di due ora prima della sfida in casa contro la Fiorentina. Notizia che, secondo i commenti social dei tifosi, potrebbe aver condizionato i giocatori prima della gara, giocata poi davvero male.

Juventus-Fiorentina, la moviola e il crollo dei bianconeri

In campionato la Juventus non aveva mai perso in casa allo Stadium per 3-0. L’unica sconfitta 3-0 è stata in Champions contro il Real Madrid, la sera della rovesciata di Ronaldo. Questo fa capire il crollo di martedì sera. Crollo non senza polemiche. La Fiorentina passa in vantaggio dopo 2 minuti. La Juventus resta in 10 dopo un quarto d’ora: espulsione sacrosanta di Cuadrado rivista al var.

Poi nel secondo tempo la Fiorentina ne fa altri due. Ma la Juventus è furiosa per alcuni episodi da moviola. C’è un contatto su Ronaldo che viene sgambettato in area ma nessuno interviene, neanche il var. C’è il doppio giallo a Borja Valero che manca, e infatti Prandelli lo toglie subito dopo. C’è un rigore su Bernardeschi che riceve le mani in faccia del portiere della Fiorentina Dragowski.

Juventus, la moviola non giustifica il crollo: è finito un ciclo?

Mentre la Juve protesta e non gioca la Fiorentina corre e segna. Un crollo quello della Juventus che non può essere giustificato con la moviola. Nedved dopo il rigore non concesso a Bernardeschi se ne va furioso. Pirlo dice che i giocatori forse già pensavano alla vacanza, mentre sul caso del Napoli dice: “Dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato e perso punti senza dir niente, partendo e giocando senza chi aveva il Covid”.

Tra nervosismo e risultati che non ci sono, almeno in campionato, la Juventus sembra aver chiuso il suo ciclo di 9 scudetti consecutivi. Alcuni vinti sempre da prima in classifica, altri, come il secondo di Allegri, rimontando anche da metà classifica. Ma quella Juve fece quasi 20 vittorie consecutive, questa non le ha ancora fatte e ha più pareggi che vittorie. Pareggi anche con neopromosse come Benevento e Crotone.

Juventus, questione di testa: altro che moviola

Il Milan viaggia, l’Inter anche, la Juventus per ora sembra aver mollato, ma guai a dirlo o a pensarlo nello spogliatoio. Vedere una squadra che vince 4-0 col Parla e dopo 3 giorni ne prende tre dalla Fiorentina fa riflettere, i giocatori sono gli stessi, qualcosa nella testa no. Altrimenti questa Juventus non avrebbe mai vinto 3-0 in casa del Barcellona. Testa altrove, poca voglia, queste le cose che fanno più male di moviola e infortuni. Una giornata da dimenticare per la Juventus. (Fonte Ansa).