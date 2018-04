ROMA – Quattro gare da giocare e un solo punto a dividere le contendenti per lo scudetto, la Juventus e il Napoli.

Gli azzurri in due turni da domenica scorsa hanno quasi colmato lo svantaggio di sei lunghezze che avevano sui bianconeri.

Con la vittoria per 1-0 allo Stadium, la squadra di Sarri è ormai alle spalle dell’avversaria che dopo la batosta in Champions sembrava aver ripreso la strada verso il settimo titolo consecutivo. Ecco i prossimi impegni per le due squadre, a cominciare da domenica prossima, giornata per giornata.

La volata scudetto, il calendario

– 35/a giornata: Inter-Juventus (sabato 28 aprile, alle 20.45) Fiorentina-Napoli (domenica 29 aprile, alle 18)

– 36/a giornata: Juventus-Bologna (sabato 5 maggio, alle 20.45) Napoli-Torino (domenica 6 maggio, alle 15)

– 37/a giornata: Roma-Juventus (domenica 13 maggio, alle 15) Sampdoria-Napoli (domenica 13 maggio, alle 15)

– 38/a giornata: Juventus-Verona (domenica 20 maggio, alle 20,45) Napoli-Crotone (domenica 20 maggio, alle 20,45).