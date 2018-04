NAPOLI – Cori e incitamenti per il Napoli in partenza per Torino dove domani sera è in programma il big match della giornata di campionato contro la capolista Juventus, 21 aprile 2018.

Circa un migliaio di tifosi ha atteso che il pullman con la squadra a bordo uscisse dallo stadio San Paolo. E altri cinquecento hanno caricato i giocatori al loro arrivo all’aeroporto di Capodichino prima di imbarcarsi per Torino.

Allegri: “Juve-Napoli è più decisiva per loro…”

Juve-Napoli “sarà una bellissima serata di calcio, importante ma non decisiva per il campionato”.

Così Massimiliamo Allegri, alla vigilia dello scontro scudetto: “Domani – ha spiegato il tecnico bianconero – comincia un mini-campionato di 5 partite, noi partiamo con 4 punti punti di vantaggio. Il Napoli ha puntato tutto sul campionato, sono indietro di 4 punti e per loro sarà quindi molto decisiva, noi invece i punti possiamo farli anche da altre partite”.