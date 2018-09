Juventus-Napoli streaming e diretta tv, dove vedere Serie A

TORINO – Juventus-Napoli, scontro diretto per lo scudetto, si giocherà sabato 29 settembre 2018: appuntamento alle 18.00, all’Allianz Stadium di Torino.

DOVE VEDERE JUVENTUS-NAPOLI IN TV E STREAMING.

Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sulla piattaforma Sky, sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite e 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite); sarà possibile vedere la gara anche in diretta streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens.

Juventus e Napoli si giocano una grande fetta dello scudetto a Torino. Il campionato non è iniziato da molto ma queste due squadre hanno già dimostrato di non avere rivali e di conseguenza lo scontro diretto ha un peso doppio. Allegri dovrebbe giocarsela con Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina ma Allegri potrebbe inserirlo in campo, a sorpresa, dal primo minuto al posto di uno tra Mandzukic e Bernardeschi.

Ancelotti dovrebbe puntare su Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. C’è un ballottaggio tra i pali perché Karnezis ha fatto bene nelle ultime partite dove è stato impiegato, invece Ospina non ha convinto del tutto. In attacco, Milik, autore di una doppietta contro il Parma, potrebbe scendere in campo al posto di Dries Mertens. Il belga potrebbe essere un calciatore chiave a partita in corso. Così come Dybala.

