Il Collegio di Garanzia presso il Coni ha accolto il ricorso del Napoli contro lo 0-3 a tavolino nella partita non giocata lo scorso 3 ottobre contro la Juve.

“Annullato senza rinvio”: è questa la formula con la quale il Collegio ha accolto contro la Figc e le precedenti sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione al club partenopeo per non essersi presentata a Torino per la gara con la Juve.

Cancellato risultato a tavolino e punto di penalizzazione

La decisione di fatto dunque cancella il risultato a tavolino e il punto di penalizzazione. La partita tra Juventus e Napoli non disputata il 4 ottobre scorso andrà quindi giocata in una data da definire.

Per effetto della decisione del Collegio, cambia anche la classifica di serie A, con la Juventus che “perde” tre punti e il Napoli che ne recupera uno, in attesa della partita di recupero.

A ribaltare il verdetto di Tribunale federale e Corte Sportiva d’Appello è stato il Collegio di Garanzia presieduto dall’ex ministro degli Esteri Franco Frattini.

Quando si gioca? Rischio mancanza data

Sarà ora la Lega Serie A a decidere la data. Presumibilmente si giocherà a gennaio del 2021. Il e riscritto la classifica.

Sulla data, come spiega Leggo, è giallo. però è giallo. Se infatti entrambe le squadre dovessero andare avanti sia in Coppa Italia, sia in Champions League ed Europa League, fino a fine stagione non ci sarebbe alcuna data disponibile.

L’unica soluzione sembra essere per il momento quella del mercoledì 24 marzo.

In quella data ci sarà la pausa nazionali per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Entrambe le squadre dovrebbero però giocare senza i loro giocatori impegnati in Nazionale.

C’è anche un’alternativa: a rinunciare ai giocatori delle nazionali dovrebbero essere le federazioni (fonte: Ansa, Leggo).