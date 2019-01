ROMA – Zaniolo, Milinkovic… giallo di calciomercato in casa Juventus, prona al saccheggio sui gioielli più pregiati di Lazio e Roma. Nel foglietto che il dirigente bianconero Fabio Paratici ha lasciato, senza accorgersene, sul tavolo di un ristorante milanese ci sarebbe quella che sembra essere la lista della spesa del mercato juventino per la prossima estate. Zaniolo, valutato a quanto sembra 40 milioni di euro, Savic scritto sotto Pjanic, Chiesa (50 milioni?), Tonali (20) e il genoano Romero (20). Insomma la Juventus vuole prendere tutti i migliori, come sempre.

La curiosa notizia viene riportata da Il Tempo, che ha ricevuto il foglietto recuperato da un tifoso-curioso. Si inizia con un elenco di giocatori e dei numeri a fianco, che probabilmente indicano il prezzo in milioni di euro. Quattro nomi, uno dietro l’altro: Romero 20, Tonali 20, Chiesa 50, Zaniolo 40. Sui primi tre è noto l’interesse juventino. La novità sarebbe quindi rappresentata dall’assalto a Zaniolo.

In un’altra parte del foglio ecco Pjanic, in vendita da tempo, e subito dopo Savic. Potrebbe anche essere il difensore dell’Atletico ex viola, ma tutto lascia pensare si tratti di Milinkovic.