Juventus-Parma, streaming su Dazn e in diretta su smart tv: dove vederla

TORINO – Juventus-Parma si gioca il 2 febbraio alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa unicamente in diretta streaming su Dazn. Per vederla in televisione, è necessario avere una smart tv che sia compatibile con l’app di Dazn.

22ª GIORNATA 2/2 15.00 Empoli-Chievo Sky 2/2 18.00 Napoli-Sampdoria Sky 2/2 20.30 Juventus-Parma DAZN 3/2 12.30 SPAL-Torino DAZN 3/2 15.00 Udinese-Fiorentina DAZN 3/2 15.00 Frosinone-Lazio Sky 3/2 15.00 Genoa-Sassuolo Sky 3/2 18.00 Inter-Bologna Sky 3/2 20.30 Roma-Milan Sky 4/2 20.30 Cagliari-Atalanta Sky

