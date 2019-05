Juventus, Pistocchi: “Nuovo allenatore sarà una sorpresa”

TORINO – Show di Maurizio Pistocchi su Twitter. Il popolare giornalista sportivo di Mediaset ha annunciato una “bomba” sul prossimo allenatore della Juventus. Secondo Pistocchi, il prossimo allenatore della Juventus sarà una sorpresa. In altri termini sarà un allenatore che non ha nominato nessuno fino a questo momento. Ecco il tweet del giornalista di Mediaset: “Non posso credere che una società come la Juve possa interrompere il rapporto con Allegri, senza avere già firmato il contratto con il nuovo allenatore”.

Juventus, tutti i nomi per il dopo Massimiliano Allegri: dall’Italia all’estero.

Secondo quanto scrivono i media, i nomi in lizza per il dopo Allegri sarebbero Simone Inzaghi della Lazio, Maurizio Sarri del Chelsea, l’ex Antonio Conte, l’ex Didier Deschamps e Mauricio Pochettino. In un primo momento si nominava anche Guardiola ma l’ex tecnico del Barcellona si è tirato fuori.

“Sono qui per celebrare Massimiliano Allegri, un allenatore che ha fatto da solo la storia della società bianconera”: così il presidente bianconero, Andrea Agnelli introduce la conferenza stampa congiunta con il tecnico che lascerà il club a fine stagione dopo 5 anni e altrettanti scudetti.

“E’ arrivato il momento per lasciarsi nel migliori dei modi. Lascio una società solida,con gruppo di giocatori straordinari”. E’ un Massimiliano Allegri commosso quello che spiega il suo addio alla Juventus accanto al presidente. A salutare il ct l’intera squadra (fonte Ansa).