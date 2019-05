TORINO – Le dichiarazioni rilasciate da Daniele Pochettino, cugino dell’allenatore del Tottenham, ai microfoni di juvenews.eu. “Nella nostra famiglia siamo tutti juventini. Infatti, da quando abbiamo appreso la notizia che mio cugino è uno dei candidati per andare ad allenare la Juve, non stiamo più nella pelle. Noi tutti speriamo che Mauricio possa arrivare alla Juve”.

Pochettino ha incontrato la Juventus, lo ha svelato il cugino Daniele.

Di seguito, le dichiarazioni più importanti rilasciate dal cugino di Pochettino a juvenews.eu. “Per quanto ne so io, questo incontro c’è stato. Non mi è stato riferito da lui quindi non posso dire con certezza quando e come però so che si sono incontrati”. Portare una squadra come il Tottenham in finale, sicuramente con la collaborazione della squadra, nell’insieme delle cose è un buon avviamento.

Noi poi siamo anche un pò di parte perchè tifiamo Juve da una vita, dai tempi di Bettega, Scirea, Furino. Secondo me è un allenatore da Juve. Noi cugini Pochettino siamo tutti juventini e lo vorremmo qui”. “So che Real e PSG lo hanno cercato. Sono tutte squadre fortissime quindi per noi è un onore a prescindere. Attualmente di squadre italiane su Pochettino o Pocettino, come lo chiamano in Inghilterra, c’è solo la Juve”.