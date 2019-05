Juventus contatta Pochettino ma tecnico spara alto: stipendio da 20 milioni a stagione

TORINO – In attesa dell’incontro tra Allegri e Agnelli, che potrebbe portare alla conferma o all’addio del tecnico toscano, la Juventus ha sondato la pista Pochettino. Il tecnico che ha portato il Tottenham in finale di Champions League per la prima volta nella storia del club inglese, ha chiesto uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione, richiesta ritenuta inaccettabile da parte della Juventus. Secondo i bianconeri, Pochettino starebbe approfittandosi dell’impresa appena compiuta in Champions League per chiedere uno stipendio più alto del normale.

Pochettino avvisa il Tottenham: “Resto solamente con un grande calciomercato”.

Investire sul futuro o addio: e’ l’alternativa che Mauricio Pochettino, tecnico argentino fresco di impresa in Champions, indica al suo Tottenham. “Sarei uno stupido a dire che rimango senza un piano di sviluppo”, ha detto Pochettino, da 5 anni sulla panchina degli Spurs.

“Non sono disponibile a cominciare un nuovo capitolo senza un piano, senza un’idea chiara”, le sue parole. Il timore e’ che il club, che nell’ultima stagione non ha fatto acquisti, possa pensare di continuare a mantenere il livello che ha portato il Tottenham alla finale Champions senza investire. L’ultimo acquisto risale a 16 mesi fa, Lucas Moura, l’autore della tripletta nella semifinale con l’Ajax.

“Sarebbe davvero naif – l’affondo di Pochettino – pensare di continuare a lavorare in questo modo e competere ogni anno per i primi posti di Premier con Liverpool, Chelsea, United o City. Se è così, datemi altri strumenti”.

Fonte Ansa.