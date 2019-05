TORINO – Ossessione Pogba per la Juventus. La Juventus non molla Paul Pogba e per cercare di ottenere il centrocampista francese, tra l’altro suo ex giocatore, avrebbe offerto al Manchester United, titolare del cartellino, Paulo Dybala e Alex Sandro. Lo scrive il Daily Express, nella sua edizione domenicale, aggiungendo che il Real Madrid, tra i club più interessati a Pogba, avrebbe frenato sull’operazione dovendo prima cercare di vendere Gareth Bale. Da qui il blitz di Paratici che avrebbe messo sul piatto due giocatori seguiti dallo United.

Juventus vuole Pogba ma Dybala non vuole lasciare i bianconeri dopo addio Allegri.

“Mio fratello ha parlato per sé, quel che conta è quello che ho detto a Paratici. La Juve sa quello che penso e voglio, restare alla Juve anche l’anno prossimo. Poi non dipende da me, la Juve deve fare le sue scelte, costruire la squadra con l’allenatore che verrà. Ma i voglio rimanere qui”.

Così Paulo Dybala, a Milano per un evento di marketing, commentando le dichiarazioni di Gustavo, fratello-agente, perplesso sul futuro bianconero della ‘Joya’. Insomma, la Juve vuole cederlo ma Dybala spera ancora di essere confermato in rosa dal tecnico che verrà dopo Massimiliano Allegri. Dybala aveva litigato pesantemente con Allegri e per questo motivo il suo addio alla Juve sembrava praticamente certo ma dopo l’addio dell’ex tecnico del Milan, Dybala spera ancora di essere confermato a Torino (fonte Ansa).