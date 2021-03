Juventus-Porto, dove vederla in diretta tv e in streaming. Le probabili formazioni della partita (foto ANSA)

La Juventus ospita il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League: ecco le probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e in streaming.

Dopo la sconfitta dell’andata, la Juventus ospita il Porto negli ottavi di finale di ritorno della Champions League. I bianconeri devono ribaltare il 2-1 dell’andata e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

Alla squadra di Pirlo basterà la vittoria per 1-0, oppure con due o più goal di scarto. In caso di 2-1 sarà supplementare.

Juventus-Porto, le probabili formazioni

La Juventus recupera Bonucci e De Ligt. I due dovrebbero formare la coppia centrale davanti a Szczesny, con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. L’alternativa all’olandese è Chiellini. In mediana Rabiot ed Arthur vista la positività al coronavirus di Bentancur, mentre sugli esterni dovrebbero esserci Chiesa e McKennie, favorito su Ramsey. In avanti Morata e Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Diogo Leite, Sarr, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi.

Dove vedere Juventus-Porto in tv e streaming

Juventus-Porto, in programma martedì 9 marzo alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Mediaset, su Canale 5. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Juventus-Porto potrà essere seguita in diretta streaming gratis su Mediaset Play, semplicemente collegandosi al sito e facendo l’accesso. La gara sarà visibile anche su Sky Go, servizio che Sky offre ai suoi clienti incluso in abbonamento. In alternativa il match si potrà vedere attraverso Now Tv, previo l’acquisto di uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio della Champions League.