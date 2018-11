ROMA – 84 punti nel 2011/2012, 87 nel 2012/2013, 102 nel 2013/2014, 87 nel 2014/2015, 91 nel 2015/2016, ancora 91 nel 2016/2017, 95 punti nel 2017/2018, 34, al momento, nel 2018/2019. Per un totale di 671 punti. La Juventus dalla stagione 2011/2012, comprese queste prime dodici giornate, ha totalizzato 671 punti in campionato. 104 punti in più del Napoli. 135 punti in più della Roma. Questi i numeri dello strapotere bianconero nella Serie A. La Serie A, al momento, è un campionato che… non esiste.

Un campionato combattuto soltanto a tratti. Quattro i punti di vantaggio sul Milan nel 2011/2012, nove sul Napoli nel 2012/2013, diciassette sulla Roma nel 2013/2014, diciassette, sempre sulla Roma, anche nel 2014/2015, nove sul Napoli nel 2015/2016, quattro ancora una volta sulla Roma nel 2016/2017 e ancora quattro, ma questa volta sul Napoli, nel 2017/2018. E sono già sei, dopo dodici giornate, i punti di vantaggio dei bianconeri (con un Cristiano Ronaldo in più) sul Napoli nella stagione in corso.

Per non parlare degli scontri diretti dove la Juventus ha macinato vittorie su vittorie. Soltanto undici le sconfitte in otto anni. Undici sconfitte in… 73 partite.

C’è una sconfitta casalinga contro l’Inter nel 2012/2013 (1-3), una sconfitta per 1-0 col Milan e con la Roma nella stessa stagione, una sconfitta col Napoli nella stagione 2013/2014 (2-0), due sconfitte con la Roma e con il Napoli nella stagione 2015/2016 (entrambe per 2-1).

La stagione successiva la Juventus ha perso in trasferta con Inter (2-1), Milan (1-0), Roma (3-1). La stagione scorsa la Juventus ha perso con la Lazio (1-2 in casa) e con il Napoli (con il famoso quanto poi inutile gol di Koulibaly).

AAA cercasi disperatamente… avversarie.

Totale dei punti fatti negli ultimi otto anni (comprese le prime dodici giornate di questa stagione):