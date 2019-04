TORINO – Il Napoli ha pareggiato 1-1 contro il Genoa e ha rimandato di un turno la festa scudetto della Juventus. Tra la Juve e l’ottavo scudetto consecutiva manca solamente un punto. Se il Napoli avesse perso contro il Genoa, la Juve lo avrebbe vinto già stasera ma con il pareggio tra campani e rossoblù, i bianconeri dovranno aspettare la prossima giornata di campionato che è la trentaduesima.

Juventus basta il pareggio contro la Spal a Ferrara.

Senza scervellarci troppo, diciamo subito che alla Juventus basta solamente un punto per vincere lo scudetto. Se la Juve dovesse vincere o pareggiare a Ferrara contro la Spal vincerebbe lo scudetto indipendentemente dal risultato del Napoli contro il Chievo Verona. La Juve vincerebbe lo scudetto anche con il pareggio perché è in vantaggio negli scontri diretti sul Napoli avendo vinto 3-1 all’Allianz Stadium e 2-1 allo Stadio San Paolo. La Juve potrebbe vincere lo scudetto anche in caso di sconfitta a Ferrara se il Napoli non dovesse vincere contro il Chievo.

Il programma completo con tutte le partite del prossimo turno del campionato italiano di calcio di Serie A.

Le partite del prossimo turno, 32/a giornata, del campionato di calcio di Serie A: Spal-Juventus, sabato 13 aprile alle 15 (Sky); Roma-Udinese, sabato 13 aprile alle 18 (Sky); Milan-Lazio, sabato 13 aprile alle 20,30 (Dazn); Torino-Cagliari, domenica 14 aprile alle 12,30 (Dazn); Fiorentina-Bologna, domenica 14 aprile alle 15 (Sky).

Sampdoria-Genoa, domenica 14 aprile alle 15 (Sky); Sassuolo-Parma, domenica 14 aprile alle 15 (Dazn); Chievo-Napoli, domenica 14 aprile alle 18 (Sky); Frosinone-Inter, domenica 14 aprile alle 20,30 (Sky); Atalanta-Empoli, lunedì 15 aprile alle 20,30 (Sky).