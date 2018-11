ROMA – La Juventus era a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e dal primo posto nel suo girone. Ma il Manchester United di Mourinho ha rovinato la festa a Ronaldo e compagni, rinviando, si spera per i bianconeri, l’obiettivo. Un pass che la Juve potrà staccare già il 27 novembre quando all’Allianz Stadium arriverà il Valencia. In quell’occasione ai bianconeri basterà un solo punto per essere certi degli ottavi.

I bianconeri, dopo la sconfitta interna contro i Red Devils, sono sempre al comando del gruppo H con 9 punti, due in più del Manchester United. Il Valencia, prossimo avversario della Juve, è fermo a 5 mentre lo Young Boys, già eliminato, è a un punto.

Queste le partite del gruppo H:

Valencia-Juventus 0-2

Young Boys-Manchester United 0-3

Manchester United-Valencia 0-0

Juventus-Young Boys 3-0

Young Boys-Valencia 1-1

Manchester United-Juventus 0-1

Valencia-Young Boys 3-1

Juventus-Manchester United 1-2

Juventus-Valencia

Manchester United-Young Boys

Valencia-Manchester United

Young Boys-Juventus