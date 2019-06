TORINO – Il calciomercato della Juventus entra nel vivo. De Ligt è ad un passo e ci sono novità anche sul versante Rabiot. Veronique Rabiot, la madre-agente del giocatore ha smentito ogni contatto con il nuovo direttore sportivo Leonardo per il rinnovo del contratto. Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport.

“Non v’è stato alcun contatto tra Leonardo e me. E’ falso quanto letto, che Leonardo non si sia presentato ad un appuntamento o che io abbia rifiutato un’offerta di rinnovo”. Nell’ultimo periodo il giovane centrocampista è stato spesso accostato alla Juventus. In merito, Veronique ha commentato: “Nel calcio siamo molto superstiziosi. Fin quando una cosa non è fatta è meglio parlarne il meno possibile”.

Juventus, Sarri carica l’ambiente: “Vogliamo vincere divertendo i tifosi”.

“Divertirsi e far divertire, coniugando vittorie e risultati positivi”. Punta in alto, Maurizio Sarri. “Proveremo ad allungare la striscia di vittorie, anche se non sarà facile – dice nella prima intervista a Juventus Tv -. La Juve in Europa rappresenta una delle 10 società di massimo livello e il fatto che, di queste 10, cinque siano inglesi la dice lunga sul quadro in cui ci muoviamo. Qui stiamo parlando dei massimi sistemi e delle difficoltà, ma alla fine ti alzi la mattina e l’obiettivo è vincere”.

“La mia Juventus? Sarà una squadra che rispetta le caratteristiche di chi può far vincere le partite”. Prima intervista a Juventus Tv per Maurizio Sarri, che alla tv bianconera anticipa come sarà la sua squadra. “La filosofia sarà giocare più palloni possibile – spiega -, ma vorrei anche che la squadra mantenesse alcune caratteristiche che aveva con Allegri. Cioè resistere alle difficoltà e poi distruggere l’avversario in dieci minuti”.

“Sarà una serie A frizzante a livello di allenatori”. Questa la previsione di Maurizio Sarri sulla corsa scudetto, in cui la sua Juventus parte favorita dopo aver vinto otto campionati di fila. “C’è il ritorno di Conte in una società importante, Giampaolo finalmente arriva in un grande club – osserva il tecnico ai microfoni di Juventus Tv -. Poi Ancelotti a Napoli, Fonseca ha grandi doti e al Sassuolo c’è l’emergente De Zerbi. Credo possa innescarsi qualcosa di nuovo: rispetto alla Premier abbiamo in Italia più organizzazione societaria e tattica” (fonte Ansa).